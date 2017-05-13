Авербух ставит программы Ковтуну, Ге – Воронову

Фигуристы группы тренера Инны Гончаренко занялись постановкой своих программ на новый сезон, сообщает сайт тренировочного катка ЦСКА. Хореографом новых программ Максима Ковтуна стал серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух. Сергей Воронов доверил постановочную часть своих выступлений представляющему Узбекистан фигуристу Мише Ге, который ранее уже ставил программы для россиян Анны Погорилой и Александра Петрова.

О выборе музыкального сопровождения фигуристами не сообщается.