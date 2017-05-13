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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Маньонга выиграл прыжки в длину на этапе БЛ в Шанхае с рекордом лиги

13 мая 2017, суббота. 20:01. Другие

На втором этапе «Бриллиантовой лиги», который прошёл в Шанхае (Китай), победу в прыжках в длину с рекордом лиги одержал лидер сезона — Луво Маньонга из ЮАР. В своей лучшей попытке Маньонга прыгнул на 8,61 метра. Он также сделал прыжки на 8,49 и 8,48. На втором месте расположился китаец Гао Синлун (8,22), а на третьем — его соотечественник Хуан Чанчжоу (8,20).

В женской стометровке двукратная олимпийская чемпионка Элейн Томпсон (Ямайка) одержала вторую победу в «Бриллиантовой лиге» этого сезона, показав лучший результат сезона — 10,78. Американка Тори Боуи стала второй с результатом 11,04, а третье место заняла ивуарийка Мари-Жозе Та Лу (11,07).

Мужскую стометровку выиграл китаец Су Бингтян (10,09). Вторым финишировал американец Майкл Роджер (10,13), третьим — ивуариец Йозеф Бен Мейте (10,15).

Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Второй этап. Шанхай

100 м

1. Су Бингтян (Китай) — 10,09.

2. Майкл Роджер (США) — 10,13.

3. Йозеф Бен Мейте (Кот д’Ивуар) — 10,15.

200 м

1. Ноа Лулис (США) — 19,9.

2. Лашон Мерритт (США) — 20,27.

3. Адам Джелили (Великобритания) — 20,35.

800 м

1. Кипьегон Бетт — 1.44,7.

2. Роберт Бивотт — 1.45,15.

3. Фергюсон Черуйот (все — Кения) — 1.45,17.

Мужчины. Прыжки в длину

1. Луво Маньонга (ЮАР) — 8,61.

2. Гао Синлун (Китай) — 8,22.

3. Хуан Чанчжоу (Китай) — 8,2.

Прыжки в высоту

1. Мутаз Баршим (Катар) — 2,33.

2. Юй Ван (Китай) — 2,3.

3. Андрей Проценко (Украина) — 2,27.

Прыжки с шестом

1. Сэм Кендрикс (США) — 5,88.

2. Рено Лавиленнье (Франция) — 5,83.

3. Шон Барбер (Канада) — 5,6.

Метание диска

1. Филип Миланов (Бельгия) — 64,94.

2. Пётр Малаховски (Польша) — 64,36.

3. Даниэль Стал (Швеция) — 64,14.

Женщины

100 м

1. Элейн Томпсон (Ямайка) — 10,78.

2. Тори Боуи (США) — 11,04.

3. Мари-Жозе Та Лу (Кот д’Ивуар) — 11,07.

400 м

1. Шона Миллер-Уйбо (Багамские острова) — 49,77.

2. Наташа Хастингс (США) — 50,74.

3. Ольга Земляк (Украина) — 50,89.

1500 м

1. Фаит Кипьегон (Кения) — 3.59,22.

2. Давит Сеям — 4.00,52.

3. Бесу Садо (обе — Эфиопия) — 4.03,10.

5000 м

1. Хеллен Обири (Кения) — 14.22,47.

2. Сенбере Тефере — 14.31,76.

3. Летезенбет Гидей (обе — Эфиопия) — 14.36.84.

Толкание ядра

1. Гун Лицзяо (Китай) — 19,46.

2. Даниэла Бунч (США) — 18,98.

3. Анита Мартон (Венгрия) — 18,69.

Метание диска

1. Сандра Перкович (Хорватия) — 66,94.

2. Дани Стивенс (Австралия) — 66,47.

3. Денья Кабальеро (Куба) — 65,76.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Бриллиантовая лига
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