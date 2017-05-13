Маньонга выиграл прыжки в длину на этапе БЛ в Шанхае с рекордом лиги

На втором этапе «Бриллиантовой лиги», который прошёл в Шанхае (Китай), победу в прыжках в длину с рекордом лиги одержал лидер сезона — Луво Маньонга из ЮАР. В своей лучшей попытке Маньонга прыгнул на 8,61 метра. Он также сделал прыжки на 8,49 и 8,48. На втором месте расположился китаец Гао Синлун (8,22), а на третьем — его соотечественник Хуан Чанчжоу (8,20).
В женской стометровке двукратная олимпийская чемпионка Элейн Томпсон (Ямайка) одержала вторую победу в «Бриллиантовой лиге» этого сезона, показав лучший результат сезона — 10,78. Американка Тори Боуи стала второй с результатом 11,04, а третье место заняла ивуарийка Мари-Жозе Та Лу (11,07).
Мужскую стометровку выиграл китаец Су Бингтян (10,09). Вторым финишировал американец Майкл Роджер (10,13), третьим — ивуариец Йозеф Бен Мейте (10,15).
Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Второй этап. Шанхай
100 м
1. Су Бингтян (Китай) — 10,09.
2. Майкл Роджер (США) — 10,13.
3. Йозеф Бен Мейте (Кот д’Ивуар) — 10,15.
200 м
1. Ноа Лулис (США) — 19,9.
2. Лашон Мерритт (США) — 20,27.
3. Адам Джелили (Великобритания) — 20,35.
800 м
1. Кипьегон Бетт — 1.44,7.
2. Роберт Бивотт — 1.45,15.
3. Фергюсон Черуйот (все — Кения) — 1.45,17.
Мужчины. Прыжки в длину
1. Луво Маньонга (ЮАР) — 8,61.
2. Гао Синлун (Китай) — 8,22.
3. Хуан Чанчжоу (Китай) — 8,2.
Прыжки в высоту
1. Мутаз Баршим (Катар) — 2,33.
2. Юй Ван (Китай) — 2,3.
3. Андрей Проценко (Украина) — 2,27.
Прыжки с шестом
1. Сэм Кендрикс (США) — 5,88.
2. Рено Лавиленнье (Франция) — 5,83.
3. Шон Барбер (Канада) — 5,6.
Метание диска
1. Филип Миланов (Бельгия) — 64,94.
2. Пётр Малаховски (Польша) — 64,36.
3. Даниэль Стал (Швеция) — 64,14.
Женщины
100 м
1. Элейн Томпсон (Ямайка) — 10,78.
2. Тори Боуи (США) — 11,04.
3. Мари-Жозе Та Лу (Кот д’Ивуар) — 11,07.
400 м
1. Шона Миллер-Уйбо (Багамские острова) — 49,77.
2. Наташа Хастингс (США) — 50,74.
3. Ольга Земляк (Украина) — 50,89.
1500 м
1. Фаит Кипьегон (Кения) — 3.59,22.
2. Давит Сеям — 4.00,52.
3. Бесу Садо (обе — Эфиопия) — 4.03,10.
5000 м
1. Хеллен Обири (Кения) — 14.22,47.
2. Сенбере Тефере — 14.31,76.
3. Летезенбет Гидей (обе — Эфиопия) — 14.36.84.
Толкание ядра
1. Гун Лицзяо (Китай) — 19,46.
2. Даниэла Бунч (США) — 18,98.
3. Анита Мартон (Венгрия) — 18,69.
Метание диска
1. Сандра Перкович (Хорватия) — 66,94.
2. Дани Стивенс (Австралия) — 66,47.
3. Денья Кабальеро (Куба) — 65,76.