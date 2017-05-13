Бужан: гандболистки «Ростов-Дона» добились потрясающего результата

Главный тренер женского гандбольного клуба «Ростов-Дона» Фредерик Бужан прокомментировал победу своих подопечных в финальном противостоянии Кубка ЕГФ с немецким «Битигхаймом».

«Многие думали, что второй матч будет для нас более легким, чем первый. Однако тренеры и игроки ощущали психологическое давление, ведь мы очень хотели выиграть! Подарить эту победу руководству клуба, болельщикам, своим семьям. Сегодня наша команда показала хорошую игру. Начало сезона было сложным, но все последние месяцы гандболистки трудились не покладая рук и добились потрясающего результата.

В начале матча игроки немного нервничали, но мы постарались их успокоить. Мы играли с «Битигхаймом» уже в четвертый раз за сезон. По ходу матча немецкие гандболистки могли вырываться вперед на отдельных отрезках, но мы всегда побеждали. Так было и в первой финальной встрече в Германии, и сегодня. Во вторых таймах финальных матчей мы пропустили лишь по 9 мячей, то есть прибавляли по ходу игры», — приводит слова Бужана пресс-служба российского клуба.