Манагарова: медали, кубок – это в первую очередь для болельщиков

Гандболистка «Ростов-Дона» Юлия Манагарова прокомментировал победу в финальном противостоянии Кубка ЕГФ с немецким «Битигхаймом» и завоевание трофея. Манагарова стала самой результативной в составе российской команды во втором матче, забросив шесть мячей.

«Сейчас чувствую опустошение — все мои эмоции остались на площадке. Медали, кубок – это в первую очередь для болельщиков. Проделана большая работа. Но нельзя забывать, что у нас впереди ещё чемпионат и Кубок России.

Это был очень важный матч, и в начале игры нервничали обе команды. Особого мандража не было – ведь кто-то тебе всегда подскажет, подбодрит. Тренер что-то посоветует. Благодаря этому мандраж проходит», — приводит слова Манагаровой пресс-служба российской команды.