Шпажист Фичера выиграл этап Кубка мира в Париже, Анохин — седьмой

Итальянец Марко Фичера первенствовал на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах в Париже (Франция). В финале он победил француза Янника Бореля со счётом 15:12. Бронзовыми призерами стали поляк Кароль Костка и японец Коки Кано. Лучший из россиян Вадим Анохин занял седьмое место, уступив в четвертьфинале Костке – 12:15. На стадии 1/8 финала завершил борьбу Сергей Ходос, проигравший Кано – 12:15.

Фехтование. Этап Кубка мира. Париж, Франция

Мужчины. Шпага. Личное первенство

1. Марко Фичера (Италия).

2. Янник Борель (Франция).

3. Коки Кано (Япония) и Кароль Костка (Польша)…

7. Вадим Анохин (Россия)…

12. Сергей Ходос (Россия)…

49. Никита Глазков (Россия)…

53. Дмитрий Гусев (Россия)…

58. Андрей Курочкин (Россия).

59. Георгий Бруев (Россия).