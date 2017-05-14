Боброва: Медведев обещал решить важные проблемы в спорте

Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, выступающие в танцах на льду, рассказали о встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, которая прошла накануне в Новогорске.

«Встретились с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Многое обсудили, затронули очень важные вопросы относительно проблем в спорте. Финансирование, допинг, детские школы, новые спортивные объекты, проблемы паралимпийских видов… Обещал решить», – написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».

«Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич, за оказанную помощь в решении глобальных проблем спорта России и отдельно нашего вида, фигурного катания!» – написал Соловьев на своей странице в «Инстаграме».