Легкоатлеты Саранцев и Громышева победили на Кубке России по многоборью в Сочи

В Сочи прошёл Кубок России по легкоатлетическому многоборью. В десятиборье победу одержал Евгений Саранцев, набравший 7984 очка. Вторым стал Артём Макаренко, третьим — Евгений Лиханов. В семиборье лучший результат продемонстрировала Мария Громышева (5873). Второе место заняла Мария Павлова, третье — Елизавета Аксёнова.
Лёгкая атлетика. Кубок России по многоборью. Сочи. Десятиборье. Мужчины
1. Евгений Саранцев — 7894.
2. Артём Макаренко — 7978.
3. Евгений Лиханов — 7856.
Семиборье. Женщины
1. Мария Громышева — 5873.
2. Мария Павлова — 5862.
3. Елизавета Аксёнова — 5821