Английский клуб «Сарацинс» второй год подряд выиграл регбийный Кубок чемпионов

Английский клуб «Сарацинс» защитил титул победителя Кубка чемпионов по регби. В финале, который состоялся в Эдинбурге (Шотландия), действующий обладатель трофея оказался сильнее французского клуба «Клермон Овернь» со счётом 28:17.

В прошлом году «Сарацинс» впервые в истории стал победителем главного клубного регбийного турнира Европы. В сезоне-2013/14 команда проиграла в финальном матче.

Коллектив выступает в английской Премьер-лиге, победителем которой становился в сезонах 2010/11, 2014/15 и 2015/16.