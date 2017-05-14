Зидан, Бензема, Блан и Эстанге поддержали заявку Парижа на ОИ-2024

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан, нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема, бывший главный тренер сборной Франции по футболу Лоран Блан, а также трёхкратный олимпийский чемпион по гребле француз Тони Эстанге поддержали заявку Парижа на право проведения летних Олимпийских игр 2024 года. Они сделали коллективное фото, которое опубликовал на своей странице в «Инстаграме» Зидан. Конкурентом столицы Франции является Лос-Анджелес (США). Выборы пройдут на сессии МОК в сентябре 2017 года в Лиме (Перу).

«Вместе мы проведём потрясающие Игры дома», — написал Зидан.