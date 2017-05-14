«Газпром-Югра» обыграл «Тюмень» и пробился в полуфинал ЧР по мини-футболу

«Газпром-Югра» нанёс поражение «Тюмени» со счётом 4:2 в пятом матче четвертьфинальной серии Суперлиги чемпионата России по мини-футболу, который состоялся в Югорске.
Главным творцом победы «Газпрома-Югра» стал Дмитрий Лысков, отметившийся хет-триком. Таким образом, югорчане пробились в полуфинал, где встретятся с московской «Диной».
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Плей-офф. Четвертьфинал
Пятые матчи
«Газпром-Югра» (Югорск) — «Тюмень» (Тюмень) — 4:2 (3:0).
Голы: Лысков (5, 11, 28), Марсенио (6) — Абрамович (41), Батырев (45).