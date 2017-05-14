Гимнастка Бравикова победила в многоборье на соревнованиях в Португалии

В Портимао (Португалия) проходит этап Челлендж Кубка по художественной гимнастике. В личных соревнованиях победу одержала россиянка Юлия Бравикова. Второй результат продемонстрировала её соотечественница Елизавета Луговских, третий — представительница Израиля Виктория Вайнберг Филановски.
Художественная гимнастика. Этап Челлендж Кубка. Портимао (Португалия)
Личное многоборье
1. Юлия Бравикова (Россия) – 69,400.
2. Елизавета Луговских (Россия) – 68,900.
3. Виктория Вайнберг Филановски (Израиль) – 68,150.