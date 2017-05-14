Ласицкене: мы уже соскучились по борьбе с элитой мировой лёгкой атлетики

Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене (Кучина), получившая от Международной ассоциации легкоатлетических федераций разрешение выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом, рассказала о своих ближайших планах.

«В понедельник мы с моим тренером Геннадием Габриляном летим в Москву, где в манеже ЦСКА будем готовиться к старту летнего сезона. А уже 24 мая отправимся на первый турнир, который пройдёт в Юджине. Я посмотрела выступление Сергея Шубенкова на этапе Бриллиантовой лиги в Шанхае, прочитала, что Ольга Муллина одержала первую победу, и я очень рада, что постепенно россияне возвращаются на международную арену. Мы уже соскучились по борьбе с элитой мировой лёгкой атлетики», — цитирует Ласицкене «Лёгкая атлетика России».