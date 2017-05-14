Дзюдоисты РФ завоевали пять золотых наград во второй день этапа Кубка Европы

В Оренбурге завершился этап Кубка Европы по дзюдо. Во второй день соревнований россияне заняли 20 призовых мест – пять первых, шесть вторых и девять третьих. В частности, победу одержали Екатерина Токарева (до 70 кг), Александра Гималетдинова (до 78 кг), Юлия Ляниченко (свыше 78 кг), Дмитрий Довган (до 100 кг) и Сослан Джанаев (свыше 100 кг).

Накануне обладателями золотых наград стали Екатерина Долгих (весовая категория до 48 кг), Яна Полякова (до 63 кг), Яго Абуладзе (до 60 кг), Иса Исаев (до 66 кг) и Саян Ондар (до 73 кг).