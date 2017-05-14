Шпажисты Южной Кореи выиграли этап Кубка мира в Париже, россияне — восьмые

Этап Кубка мира по фехтованию на шпагах в Париже завершил командный турнир. В финале южнокорейцы победили итальянцев – 38:29. В поединке за бронзу японцы были сильнее украинцев – 26:22.

Сборная России начала соревнования с побед над шведами (33:23) и аргентинцами (45:24), но в четвертьфинале уступила украинцам (23:28) и продолжила борьбу за 5-8-е место. В утешительных встречах россияне проиграли швейцарцам (31:39) и венграм (25:27), оставшись в итоге восьмыми.

Фехтование. Этап Кубка мира. Париж, Франция

Мужчины. Шпага. Команды

1. Южная Корея.

2. Италия.

3. Япония…

8. Россия.