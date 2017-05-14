Шпажисты Южной Кореи выиграли этап Кубка мира в Париже, россияне — восьмые

Этап Кубка мира по фехтованию на шпагах в Париже завершил командный турнир. В финале южнокорейцы победили итальянцев – 38:29. В поединке за бронзу японцы были сильнее украинцев – 26:22.
Сборная России начала соревнования с побед над шведами (33:23) и аргентинцами (45:24), но в четвертьфинале уступила украинцам (23:28) и продолжила борьбу за 5-8-е место. В утешительных встречах россияне проиграли швейцарцам (31:39) и венграм (25:27), оставшись в итоге восьмыми.
Фехтование. Этап Кубка мира. Париж, Франция
Мужчины. Шпага. Команды
1. Южная Корея.
2. Италия.
3. Япония…
8. Россия.