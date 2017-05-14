Кинтана выиграл девятый этап «Джиро д'Италия», Закарин — восьмой

Колумбиец Наиро Кинтана, выступающий за команду Movistar, стал победителем девятого этапа знаменитой шоссейной многодневной велогонки «Джиро д'Италия». Второе место занял француз Тибо Пино (FDJ-BigMat), третье — голландец Том Дюмулен (Sunweb). Лучший из россиян Ильнур Закарин (Katusha-Alipecin) финишировал восьмым.

После девяти этапов гонки лидерство в генеральной классификации захватил Кинтана. Закарин поднялся с 14-й позиции на 7-ю.

Девятый этап 100-й юбилейной гонки 2017 года запомнится завалом, причиной которого стал полицейский мотоцикл. Примерно за 15 км до финиша один из велогонщиков команды Sunweb задел его и врезался в группу спортсменов из Sky. Несколько гонщиков упали, другие были вынуждены задержаться из-за завала.

Велошоссе. Гонка Гранд-тура «Джиро д’Италия».

Девятый этап. Монтенеро-ди-Бизачча – Блокхаус. 149 км.

1. Наиро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 3:44.51.

2. Тибо Пино (Франция, FDJ) – отставание 0.24.

3. Том Дюмулен (Голландия, Sunweb) – + 0.24…

8. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alipecin) – + 2.14.

После девяти этапов

1. Наиро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 42:06.09.

2. Тибо Пино (Фрацния, FDJ) – + 0.28.

3. Том Дюмулен (Голландия, Sunweb) – + 0.30…

7. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alipecin) – + 2.28…

51. Александр Фолифоров (Россия, Газпром-Русвело») – + 31.57