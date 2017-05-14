Сборная ЮАР выиграла этап МС по регби-7 в Париже, россияне — 14-е

Мужская сборная ЮАР стала победителем 9-го этапа Мировой серии по регби-7, который прошёл в Париже, обыграв в финале команду Шотландии со счётом 15:5. Третье место заняла сборная Новой Зеландии, которая в матче за бронзу обыграла команду Англии — 12:5.

Российские регбисты заняли 14-е место, проиграв в матче за 13-ю позицию команде Японии со счётом 10:19. Ранее в утешительном турнире за 9-16-е места россияне уступили канадцам (0:33) и обыграли команду Кении (15:7).

Заключительный этап турнира пройдёт 20-21 мая в Лондоне.