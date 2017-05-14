Бондаренко стала четвёртой на этапе Кубка мира по ВМХ в Бельгии

В Хойсден-Зольдере (Бельгия) прошёл четвёртый этап Кубка мира по велоспорту-ВМХ. Победителями стали представители Нидерландов — Тван ван дер Бург и Лаура Смалдерс. Россиянке Ярославе Бондаренко не хватило совсем чуть-чуть, чтобы попасть на пьедестал почёта — она заняла четвёртое место. Лучший из россиян, Павел Малышенков, стал 37-м.

Велоспорт-ВМХ. Кубок мира. Четвёртый этап. Хойсден-Зольдер, Бельгия

Мужчины

1. Тван ван дер Бург (Голландия).

2. Сильван Андре.

3. Роман Маю (оба – Франция)…

37. Павел Малышенков…

46. Евгений Клещенко…

62. Александр Катышев.

63. Евгений Комаров…

97. Михаил Раюшкин…

99. Константин Галямов (все – Россия).

Женщины

1. Лаура Смалдерс (Голландия).

2. Симона Кристенсен (Дания).

3. Стефани Эрнандес (Венесуэла).

4. Ярослава Бондаренко…

11. Светлана Адмакина…

23. Наталья Суворова…

32. Варвара Овчинникова (все – Россия).