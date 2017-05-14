Бондаренко стала четвёртой на этапе Кубка мира по ВМХ в Бельгии

В Хойсден-Зольдере (Бельгия) прошёл четвёртый этап Кубка мира по велоспорту-ВМХ. Победителями стали представители Нидерландов — Тван ван дер Бург и Лаура Смалдерс. Россиянке Ярославе Бондаренко не хватило совсем чуть-чуть, чтобы попасть на пьедестал почёта — она заняла четвёртое место. Лучший из россиян, Павел Малышенков, стал 37-м.
Велоспорт-ВМХ. Кубок мира. Четвёртый этап. Хойсден-Зольдер, Бельгия
Мужчины
1. Тван ван дер Бург (Голландия).
2. Сильван Андре.
3. Роман Маю (оба – Франция)…
37. Павел Малышенков…
46. Евгений Клещенко…
62. Александр Катышев.
63. Евгений Комаров…
97. Михаил Раюшкин…
99. Константин Галямов (все – Россия).
Женщины
1. Лаура Смалдерс (Голландия).
2. Симона Кристенсен (Дания).
3. Стефани Эрнандес (Венесуэла).
4. Ярослава Бондаренко…
11. Светлана Адмакина…
23. Наталья Суворова…
32. Варвара Овчинникова (все – Россия).