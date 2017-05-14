И. Полянский: 8-е место — хорошо, но хочется, конечно, большего

Российский триатлет Игорь Полянский поделился впечатлениями от своего выступления на третьем этапе Мировой серии по триатлону Йокогаме (Япония) и Кубке мира в Китае.

«Прошли два старта с перерывом в неделю — Кубок мира в Китае и Мировая серия в Японии. Итог — 7-е и 8-е места. В Китае был интересный формат в два дня: в первый день полуфиналы спринт 750-20-5, во второй — суперспринт 400-10-2.5. В финале на такой дистанции скорости очень высоки, и 2,5 км на беге каждый может потерпеть, поэтому транзитная зона здесь многое решает. Не всё, конечно, прошло гладко, но бежал в лидирующей пачке до последних 500 метров, потом молочка хорошенько ударила по ногам, и на финишный спринт уже не хватило…

В Японии погодка нас «порадовала»: всю гонку лил дождь, было много падений, передо мной только упали двое ребят, которых я чудом объехал. Вначале немного замёрз, но в целом везде себя чувствовал неплохо, поэтому старался нигде себя не жалеть и работать по полной. На беге на последнем кругу натянул, но отстал только Хавьер. Двое ребят усидели, и на финише уже не смог с ними побороться. 8-е место — хорошо, но хочется, конечно, большего. Ничего, впереди ещё много стартов, будем работать дальше. Спасибо всем за поддержку. И спасибо спонсорам», — написал Полянский на своей странице в «Фейсбуке».