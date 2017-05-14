Адвокат Легкова и Белова: надёжность Родченкова как свидетеля очень сомнительна

Адвокат российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова Кристоф Вишеманн накануне слушания по апелляции своих клиентов в CAS подчеркнул, что у него нет возможности ознакомиться с показаниями бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, несмотря на то что спортсмены были отстранены от соревнований на основании доклада Ричарда Макларена, основанного на показаниях Родченкова.

«Доктор Родченков находится под протекцией американской программы защиты свидетелей. Его местонахождение неизвестно, у нас не было возможности задать ему какие-либо вопросы даже в письменном виде или получить письменные ответы.

Проблема в том, что, на мой взгляд, надёжность Родченкова как свидетеля очень сомнительна. Конечно, у меня есть вопросы, которые я хотел бы ему задать. Но я не уверен, что смог бы доверять полученным ответам», — приводит слова Вишеманна «Спорт-экспресс».