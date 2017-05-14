Сень: «Ростову-Дон» осталось выиграть два титула — чемпионат и Кубок России

Олимпийская чемпионка по гандболу Анна Сень, накануне завоевавшая Кубок ЕГФ в составе «Ростова-Дон», рассказала о своих будущих целях.

«Кубок ЕГФ — очень почётный турнир. Я думаю, каждый гандболист или гандболистка хочет завоевать этот кубок. Могу также сказать, что сейчас мы стали действительно сильной и сплочённой командой. В начале сезона у нас в коллективе были разногласия из-за того, что не все девочки играли. А сейчас у всех есть игровое время, плюс у нас равноценный состав, что и позволило нам выиграть Кубок ЕГФ.

Поддержка болельщиков очень ощущалась, особенно после награждения, когда их выпустили к нам и они могли подойти и сфотографироваться с нами. Такого количества людей я не видела на гандболе.

Какие дальнейшие цели? Нам осталось выиграть два титула — это чемпионат и Кубок России. Но у нас в этом году ещё важные матчи против сборной Польши, а потом уже пойдём в отпуск отдыхать», — приводит слова Сень «Спорт FM».