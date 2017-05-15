Легкоатлетка Сивкова стала 7-й на первом международном старте

Бронзовый призёр чемпионата Европы в эстафете 4х100 метров Кристина Сивкова, которой IAAF разрешила выступать на международных турнирах в нейтральном статусе, провела свои первые соревнования. Российская легкоатлетка открыла сезон на турнире в Монжероне (Франция), где финишировала в финальном забеге седьмой, показав время 11,71 с. Победу одержала француженка Кароль Захи с результатом 11,20. Далее расположились её соотечественница Орфи Неола (11,22) и Джамиль Самуэль из Нидерландов (11,26).

«За три дня до старта я заболела, у меня была температура. До последнего надеялась, что всё будет нормально, добегу, но уже на разминке поняла, что всё плохо — ноги очень тяжёлые, всё как в тумане и ничего не помню. Отсюда такой результат», — приводит слова Сивковой Rusathletics.com

20 мая у Сивковой запланирован старт в немецком Тюбингене, а 25 мая — в столице Латвии на Кубке Риги.