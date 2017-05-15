Киттель выиграл первый этап велогонки «Тур Калифорнии»

Немецкий велогонщик команды Quick-Step Floors Марсель Киттель стал победителем первого этапа гонки «Тур Калифорнии» протяжённостью 167,5 км. Он преодолел дистанцию за 3 часа 45 минут 35 секунд. Вторым стал словак Петер Саган из Bora-Hansgrohe. Третьим финишировал итальянец Элиа Вивиани из Team Sky.

Второй этап протяженностью 144,5 км состоится 15 мая. Завершится гонка 20 мая.

В августе 2016 года Международный союз велосипедистов объявил о включении в Мировой тур — 2017 10 новых гонок, включая Тур Калифорнии.