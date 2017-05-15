Велогонщик Келдерман сошёл с «Джиро д'Италия» после столкновения с мотоциклом

Голландский велогонщик команды Sunweb Вилко Келдерман был вынужден досрочно завершить выступление на «Джиро д'Италия» после столкновения с мотоциклом сопровождения. Спортсмен сломал палец на руке.

Также в завал попали представители британской велокоманды Sky Герайнт Томас и Микел Ланда и капитан Orica-Scott Адам Йейтс.

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В итоге Томас уступил победителю этапа колумбийцу Наиро Кинтане из Movistar больше пяти минут, Йейтс — 4 минуты 39 секунд. Кинтана возглавил генеральную классификацию.