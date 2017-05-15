Долгополов в пятый раз подряд выбран вице-президентом АИПС

В Сеуле и Пхёнчхане завершился 80-й ежегодный конгресс Международной ассоциации спортивной прессы, сообщает делегат форума, обозреватель «Чемпионата» Лев Россошик. В ходе заседаний было рассмотрено немало серьёзных вопросов, связанных с работой журналистов на крупнейших соревнованиях ближайших лет. В том числе и на зимних Олимпийских играх, которые состоятся в Пхёнчхане (Южная Корея) через девять месяцев.

Кроме того, был избран новый состав исполнительного комитета международного объединения представителей спортивных медиа. На пост вице-президента организации в пятый раз подряд (впервые это произошло на конгрессе в Торонто в 2001 году) баллотировался представитель России Николай Долгополов, заместитель главного редактора «Российской газеты», президент Федерации спортивных журналистов России. Кроме него, на четыре места вице-президентов в списке претендентов значилась ещё дюжина соискателей со всех континентов.

Но представитель России в результате электронного голосования в первом же туре получил 85,1% голосов участников конгресса из 102 стран и до 2021 года продолжит исполнять функции одного (и самого активного) из руководителей АИПС.