Гимнастки РФ заняли два 2-х места в групповых упражнениях на турнире в Портимао

В Портимао (Португалия) завершился этап мирового Челлендж Кубка по художественной гимнастике. Россиянки в групповых упражнениях с пятью обручами, а также с тремя мячами и двумя скакалками заняли вторые места. Победу в обоих упражнениях одержали итальянки. На эти соревнования за сборную России были заявлены Анастасия Близнюк, Марина Кравцова, Евгения Леванова, Ксения Полякова, Софья Скоморох, Мария Толкачёва.

Художественная гимнастика. Этап мирового Челлендж Кубка. Портимао

Группы. Пять обручей

1. Италия – 18,350.

2. Россия – 16,850.

3. Испания – 16,800.

Три мяча и две скакалки

1. Италия – 17,550.

2. Россия – 15,850.

3. США – 15,650.