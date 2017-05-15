Иностранцы из-за санкций остались без оружия на ЧМ по стрельбе из карабина в РФ

С 25 мая по 11 июня в России пройдёт первый чемпионат мира по стрельбе из карабина. Официальный сайт Федерации практической стрельбы России сообщает, что многие иностранные участники предстоящих соревнований оказались заложниками санкционной политики своих государств и остались без оружия.

Исполнительный директор Андрей Фёдоров обратился к членам федерации с просьбой предоставить иностранным спортсменам оружие на время соревнований.

«Федерация обеспечит регулирование со стороны разрешительной системы, а стрелка, которому вы готовы доверить свой карабин, вы, конечно же, выберете сами», — говорится в сообщении.