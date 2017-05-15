Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Америка/WEC/Формула-Е Russian Drift Series
Дакар/Ралли-рейды
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Иностранцы из-за санкций остались без оружия на ЧМ по стрельбе из карабина в РФ

15 мая 2017, понедельник. 16:21. Другие

С 25 мая по 11 июня в России пройдёт первый чемпионат мира по стрельбе из карабина. Официальный сайт Федерации практической стрельбы России сообщает, что многие иностранные участники предстоящих соревнований оказались заложниками санкционной политики своих государств и остались без оружия.

Исполнительный директор Андрей Фёдоров обратился к членам федерации с просьбой предоставить иностранным спортсменам оружие на время соревнований.

«Федерация обеспечит регулирование со стороны разрешительной системы, а стрелка, которому вы готовы доверить свой карабин, вы, конечно же, выберете сами», — говорится в сообщении.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Другие
15 мая 2017, понедельник
16:21 Иностранцы из-за санкций остались без оружия на ЧМ по стрельбе из карабина в РФ
15:48 Гимнастки РФ заняли два 2-х места в групповых упражнениях на турнире в Портимао
14:39 Грищук: я сейчас абсолютно больной. Сделал ничью – и слава богу
13:47 Кравцов: большого интереса «дело Мальковой» в CAS для СКР не представляет
13:28 Гимнастка Луговских победила в упражнении с булавами на турнире в Португалии
13:08 Долгополов в пятый раз подряд выбран вице-президентом АИПС
13:03 Виролайнен: победа в рейтинге СБР вселила уверенность в себе
12:52 Легкоатлеты Ребрик, Бугакова, Лесной выполнили норматив для участия в ЧМ
12:38 В Запорожье пройдёт уникальный турнир по дрон-рейсингу
11:43 Петрова: я живу гандболом и чувствую в себе силы играть на таком же уровне
11:03 КДК рассмотрит драку в ЧР по мини-футболу после матча «Тюмень» — «Газпром-Югра»
10:54 Двукратный чемпион мира борец Лебедев завершил карьеру
10:07 Авербух: при всём таланте Радионовой я решил сотрудничать только с Медведевой
10:02 Велогонщик Келдерман сошёл с «Джиро д'Италия» после столкновения с мотоциклом
09:55 Киттель выиграл первый этап велогонки «Тур Калифорнии»
09:19 Кистанов — 14-й на чемпионате Европы по парусному спорту в классе «Финн»
09:17 Дубровина поднялась на восьмую строчку в юниорском рейтинге FEI по выездке
05:40 Домрачева завершила первый сбор в Испании
00:56 Легкоатлетка Сивкова стала 7-й на первом международном старте
14 мая 2017, воскресенье
23:18 Сень: «Ростову-Дон» осталось выиграть два титула — чемпионат и Кубок России
22:37 Адвокат Легкова и Белова: надёжность Родченкова как свидетеля очень сомнительна
22:37 Свидлер: не знаю, что в партии происходило и было ли у меня лучше или хуже
21:29 И. Полянский: 8-е место — хорошо, но хочется, конечно, большего
21:26 Бондаренко стала четвёртой на этапе Кубка мира по ВМХ в Бельгии
21:00 Россиянки стали пятыми в командном турнире по фехтованию на этапе КМ в Тунисе
20:53 Дин Лижэнь вышел в лидеры этапа Гран-при FIDE в Москве, Свидлер — второй
20:34 Сборная ЮАР выиграла этап МС по регби-7 в Париже, россияне — 14-е
19:50 Известны полуфинальные пары ЧР по мини-футболу в Суперлиге
19:24 «Динамо» обыграло «Синару» и стало последним полуфиналистом ЧР по мини-футболу
19:02 Кинтана выиграл девятый этап «Джиро д'Италия», Закарин — восьмой
18:37 Шпажисты Южной Кореи выиграли этап Кубка мира в Париже, россияне — восьмые
17:53 Медведева: смотрите, кого я встретила в Киото сегодня
16:52 Суворова стала пятой на этапе Кубка мира по велоспорту-BMX в Бельгии
15:36 Дзюдоисты РФ завоевали пять золотых наград во второй день этапа Кубка Европы
15:17 Ласицкене: мы уже соскучились по борьбе с элитой мировой лёгкой атлетики
14:51 Американскую легкоатлетку Оливер дисквалифицировали на год за допинг
14:39 Российские «художницы» завоевали серебро в многоборье на турнире в Португалии
14:05 Российские регбисты победили кенийцев в турнире за 9-16-е места на этапе МС
13:19 «Сибиряк» выиграл у «Прогресса» и стал третьим полуфиналистом ЧР по мини-футболу
13:00 Гимнастка Бравикова победила в многоборье на соревнованиях в Португалии
12:45 «Газпром-Югра» обыграл «Тюмень» и пробился в полуфинал ЧР по мини-футболу
12:08 Домрачева: биатлон – это намного больше, чем бег на лыжах и стрельба
11:41 Российские регбисты проиграли канадцам в турнире за 9-16-е места на этапе МС
11:38 Видеообзор ответного финального матча Кубка ЕГФ «Ростов-Дон» — «Битигхайм»
11:06 Зидан, Бензема, Блан и Эстанге поддержали заявку Парижа на ОИ-2024
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, на ваш взгляд, должен усилить тренерский штаб женской сборной России по биатлону?
Анатолий Хованцев
361 (8%)
Николай Лопухов
90 (2%)
Дмитрий Губерниев
907 (20%)
Валерий Польховский
389 (9%)
Леонид Гурьев
71 (2%)
Павел Ростовцев
299 (7%)
Владимир Королькевич
152 (3%)
Виталий Мутко
702 (16%)
Александр Тихонов
428 (10%)
Магдалена Нойнер
1072 (24%)
Проголосовало: 4471
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+