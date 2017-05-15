Стал известен состав сборной РФ по художественной гимнастике на ЧЕ

С 19 по 21 мая в Будапеште пройдёт чемпионат Европы по художественной гимнастке. Пресс-служба Всероссийской федерации художественной гимнастики представила состав сборной России на эти соревнования.

В одиночных видах выступят Александра Солдатова, Дина и Арина Аверины. Солдатова выступит в многоборье в первый день турнира с обручем и мячом, во второй — с лентой. Дина Аверина в первый день выступит в упражнении с обручем, во второй — с булавами и лентой. Арина Аверина заявлена на упражнения с мячом и булавами.

В групповых упражнениях выступят Ольга Садомская, Кристина Телятникова, Дарья Перевозчикова, Ксения Маркова, Елизавета Богацкова и Диана Менжинская.