Объявлен состав сборной России по дзюдо на домашний турнир «Большого шлема»

Тренерский штаб сборной России по дзюдо объявил состав команды на предстоящий турнир «Большого шлема», который пройдёт в Екатеринбурге 20-21 мая, говорится на официальном сайте Федерации дзюдо России.

Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Екатеринбург

Состав сборной России

Мужчины. До 60 кг. Альберт Огузов, Сахават Гаджиев, Ислам Яшуев, Савва Каракизиди.

До 66 кг. Анзаур Арданов, Якуб Шамилов, Абдула Абдулжалилов, Ислам Хаметов.

До 73 кг. Зелимхан Оздоев, Уали Куржев, Арби Хамхоев, Олег Васильев.

До 81 кг. Абас Азизов, Станислав Семёнов, Мурат Хабачиров, Хасан Халмурзаев.

До 90 кг. Давид Оганисян, Саид Эми Жамбеков, Магомед Магомедов, Александр Росляков.

До 100 кг. Нияз Билалов, Максуд Ибрагимов, Нияз Ильясов, Олег Ишимов.

Свыше 100 кг. Андрей Волков, Ренат Саидов, Антон Брачев, Антон Кривобоков.

Женщины. До 48 кг. Кристина Румянцева, Сабина Гилязова, Наталия Комова (Кондратьева), Мария Персидская.

До 52 кг. Алеся Кузнецова, Наталья Кузютина, Наталья Павлова.

До 57 кг. Ирина Заблудина, Дарья Межецкая, Айгуль Куценко (Таштимирова), Наталия Голомидова.

До 63 кг. Екатерина Валькова, Камила Бадурова, Диана Джигарос, Дарья Давыдова.

До 70 кг. Валентина Мальцева, Алёна Прокопенко, Татьяна Коваленко, Яна Дибрина.

До 78 кг. Александра Бабинцева, Анастасия Дмитриева, Екатерина Иноземцева, Антонина Шмелёва.

Свыше 78 кг. Мария Шекерова, Дарья Карпова, Ксения Чибисова.