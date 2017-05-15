Непомнящий обыграл Адамса в 4-м туре этапа Гран-при ФИДЕ в Москве

Россиянин Ян Непомнящий одержал победу над британцем Майклом Адамсом в четвёртом туре этапа Гран-при ФИДЕ в Москве. Также побед добились азербайджанец Шахрияр Мамедьяров и его соотечественник Теймур Раджабов. Все остальные шахматисты, включая россиян Александра Грищука, Петра Свидлера, Эрнесто Инаркиева и Евгения Томашевского, завершили свои партии вничью.

После четырёх туров лидируют Мамедьяров и китаец Дин Лижэн. Всего Гран-при проходит в четыре этапа. Шахматисты, которые займут первые и вторые места, сыграют в будущем году на турнире претендентов.