Агапитов: Кузнецов не является ни главным, ни старшим тренером мужской сборной

Олимпийский чемпион 1988 года Павел Кузнецов, под чьим руководством мужская сборная России выиграла на апрельском чемпионате Европы в Хорватии одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награды, прекратил работу с национальной командой. В середине марта экспертный совет Министерства спорта РФ отклонил его кандидатуру на пост главного тренера мужской сборной России из-за отсутствия у соискателя профильного образования. Ситуацию прокомментировал президент Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов.

«В настоящее время Павел Кузнецов не является ни главным, ни старшим тренером и не работает с мужской командой. Но он продолжает оставаться вице-президентом Федерации тяжёлой атлетики России.

Сейчас вакансия главного тренера мужской сборной России свободна, а ответственность за ребят временно возложена на главного тренера женской команды Николая Колесникова. Но могу сказать, что к чемпионату мира в США у нашей мужской сборной будет новый главный тренер», — приводит слова Агапитова ТАСС.

Чемпионат мира по тяжёлой атлетике пройдёт с 28 ноября по 5 декабря в Анахайме.