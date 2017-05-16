Кузьмин: хочу, чтобы зрители открывали рты, видя женский мини-футбол

Старший тренер женских сборных России по мини-футболу Евгений Кузьмин ответил тем, кто считает, что футбол не для женщин.

«Я думаю, что эта ситуация изменится. Наверное, так говорят те, кто не видел хороших игр, не посещал турниры, такие как состоявшийся 9 мая. У нас и голов много забивается, и скорости высокие, ближе к хоккею. Если бы эти критики посетили матчи, то, наверное, изменили бы своё мнение. Мои друзья, которые раньше тоже говорили, что футбол не для женщин, смотрели матчи и удивлялись. Говорю девчонкам: хочу, чтобы зрители заходили в зал и открывали рты, видя, как вы играете. Мне хочется, чтобы девушки своей игрой показывали мужчинам, что они не хуже.

Думаю, женскому мини-футболу в дальнейшем будет уделяться больше внимания, поскольку в 2019 году УЕФА придаст чемпионату Европы официальный статус. Есть много федераций, многие страны хотят развивать женский мини-футбол. Наверняка в ближайшее время и в Европе, и в мире появится больше женских команд", — сказал Кузьмин в эфире «Радио Маяк».