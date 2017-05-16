Более трети пула тестирования IBU составили российские биатлонисты

Международный союз биатлонистов (IBU) включил 37 российских биатлонистов (34,5% от общего числа спортсменов), выступавших до 21 января на международных соревнованиях, в официальный пул тестирования на допинг. Всего в него вошли 107 спортсменов, при этом 30 лучших по итогам общего зачёта прошедшего сезона включены автоматически. В список вошли 9 немцев, 6 норвежцев, 12 французов и 7 украинцев. Данный пул будет действовать с 1.05.2017 по 30.04.2018.

Данное решение является беспрецедентным в истории мирового биатлона, несмотря на то что российские биатлонисты с декабря 2013 года не сдали ни одной положительной допинг-пробы (не считая обнаружения мельдония у впоследствии оправданного Эдуарда Латыпова). В список также включена Анна Щербинина, не выступавшая в прошлом сезоне ни на всероссийских, ни на международных соревнованиях.