Комиссаров: в Кубке России я победил, в том числе и благодаря новому парусу

Многократный чемпион России Сергей Комиссаров прокомментировал свою победу в Кубке России по парусному спорту в классе «Лазер», который состоялся в Сочи.

«Своим результатом я, разумеется, доволен. В феврале я перенёс операцию на голеностопе, поэтому старт сезона получился непростым. Для меня крайне важно как можно скорее восстановиться к главным соревнованиям сезона — чемпионату России, чемпионату мира в Сплите и Европы в Барселоне. Кубок стал тем самым подготовительным этапом, где я смог и поэкспериментировать и побороться за победу в боевых условиях. Спасибо академии за общую поддержку и, в частности, за матчасть — я победил в том числе и благодаря новому парусу. Кстати, это моя первая победа на Кубке России», — сказал Комиссаров.