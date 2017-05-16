Макрон посетит сессию МОК, на которой состоятся выборы столицы Олимпиады-2024

Президент Франции Эммануэль Макрон в сентябре посетит сессию Международного олимпийского комитета в Лиме, в рамках которой состоятся выборы столицы летних Олимпийских игр 2024 года. Одним из претендентов на проведение Игр-2024 является столица Франции Париж. Его единственный конкурент — Лос-Анджелес (США).

«Макрон будет присутствовать на заслушивании отчёта МОК в Лозанне, а также будет находиться в Лиме 13 сентября», — приводит слова члена МОК и представителя заявочного комитета Парижа Ги Дрю AFP.