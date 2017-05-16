16 мая Bronenosec Sailing Team стартует на чемпионате мира в классе яхт ТР52

16 мая у тосканского побережья в Марине-ди-Скарлино (Италия) стартует чемпионат мира по парусному спорту в классе яхт ТР52, который также является третьим этапом серии 52 Super Series. Россию представит команда яхт-клуба Санкт-Петербурга Bronenosec Sailing Team. На прошлогоднем чемпионате мира команда финишировала пятой.

«Акватория Скарлино хорошо знакома нашей команде, мы выступали здесь много раз в предыдущие сезоны в различных классах яхт. Конечно, нам предстоит очень серьёзная конкуренция в борьбе за титул чемпионов мира. Все команды подошли к старту чемпионата мира в очень хорошей физической и технической форме. Это подтвердили предварительные спарринги и тренировочные гонки, так что борьба на дистанции будет очень серьёзной», — сообщил рулевой команды Bronenosec Sailing Team Владимир Любомиров.

Фаворитом чемпионата считается американская Quantum Racing – пятикратный и действующий чемпион мира в классе ТР52.