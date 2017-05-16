Тренер: речи о переходе лыжника Черноусова в другую сборную не идёт

Тренер бронзового призёра Олимпиады 2014 года в Сочи лыжника Ильи Черноусова Сергей Пирогов сообщил, что спортсмен будет бороться за попадание в состав сборной России на Игры 2018 года в Пхёнчхане и не думает о смене спортивного гражданства. 30-летний спортсмен не приехал на чемпионат России и не отобрался в сборную страны на олимпийский сезон.

«Я с ним недавно созванивался, он сказал мне, что будет готовиться к Олимпийским играм. Даже несмотря на то что не попал в состав сборной, он намерен туда отобраться. Никаких мыслей о том, чтобы выступать за другую страну, у него нет, речи о переходе в другую сборную не идёт. Средства на подготовку у него есть", — цитирует Пирогова ТАСС.