Олимпийский чемпион борец Рамонов пропустит чемпионат России из-за травмы

Личный тренер олимпийского чемпиона по вольной борьбе Сослана Рамонова Анатолий Маргиев сообщил, что его подопечный пропустит чемпионат России из-за травмы. Соревнования пройдут в Назрани 12-14 июня.

«Сослан примерно месяц назад перенёс операцию на мениске и надорванных связках левой ноги. И, к сожалению, к чемпионату России в Ингушетии он вряд ли успеет подготовиться. Он индивидуально занимается, но требуется время, чтобы связки окончательно зажили. Его участие в чемпионате маловероятно. Думаю, что уже примерно в июле Сослан сможет начать выступления», — цитирует Маргиева «Р-Спорт».

Также стало известно, что участие в чемпионате России сможет принять бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года и трёхкратный чемпион мира Билял Махов.