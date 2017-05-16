СБР: старший тренер Коновалов приступил к работе с женской сборной России

Сборная России по биатлону приступила к тренировкам на первом сборе в Белокурихе, который продлится до 30 мая.

Под руководством Андрея Падина и Рикко Гросса готовятся: Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Юрий Шопин. Евгений Гараничев первый сбор проведёт в Тюмени.

Официальный сайт СБР сообщает, что старшим тренером женской команды является Сергей Коновалов. Он вместе с Николаем Загурским работает с Дарьей Виролайнен, Татьяной Акимовой, Светланой Мироновой, Викторией Сливко иИриной Услугиной.

Ирина Старых, Екатерина Юрлова и Ольга Подчуфарова пропускают сбор в Белокурихе по согласованию с тренерским штабом. Планируется, что они присоединятся к команде в июне.

Антон Шипулин и Алексей Волков под руководством Андрея Крючкова отправятся на сбор в Бельмекен 23 мая.