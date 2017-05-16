Лелин: Подчуфарова вернётся в пул тестирования IBU после лечения

Тренер российской биатлонистки Ольги Подчуфаровой Юрий Лелин прокомментировал информацию о том, что спортсменка не вошла в пул тестирования Международного союза биатлонистов.

«Вернётся ли Ольга в пул, когда решит проблемы со здоровьем? Да, конечно. По договорённости с тренерами, с СБР она готовится, лечится в Инсбруке, сейчас приехала в Россию, проходит углублённое медицинское обследование, которое сборная проходила перед Белокурихой. Всё это согласовано с Барнашовым вне зависимости от того, кто там тренер будет. Июнь она пропускает, остаётся вне сборной, лечится и тренируется самостоятельно. Динамика по самочувствию положительная, большой сдвиг во всех моментах. Всё нормально, всё хорошо», — цитирует Лелина «Р-Спорт».