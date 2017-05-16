Гонщик Кампенартс предложил девушке встречаться во время этапа «Джиро д'Италия»

Бельгийский велогонщик команды Lotto-Jumbo Виктор Кампенартс на старте «разделки» в рамках десятого этапа веломногодневки Гранд-тура «Джиро д'Италия» предложил девушке начать с ним встречаться. Спортсмен стартовал с расстёгнутой майкой, а на его груди было написано: «Карлин, как насчёт того, чтобы встречаться?»

«Надеюсь, она видела это. По ходу этапа она пока не дала ответа, но я надеюсь получить его в ближайшее время», — приводит слова Кампенартса Sporza.

Напомним, что в 2014 году другой гонщик Lotto-Jumbo, ранее называвшейся Belkin, Йос ван Эмден сделал предложение своей девушке во время индивидуальной гонки на «Джиро».

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