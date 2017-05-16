«Чеховские медведи» стали первыми финалистами ЧР по гандболу

«Чеховские медведи» нанесли поражение ставропольскому «Динамо-Виктор» со счётом 29:28 во втором матче полуфинальной серии чемпионата России по гандболу, тем самым пробившись в финал турнира.

Первая встреча, которая проходила в Ставрополе, завершилась победой «Чеховских медведей» со счётом 31:28. Соперник подмосковной команды определится в серии между петербургской командой «Университет-Нева» и краснодарским СКИФом.

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Вторые матчи

«Чеховские медведи» (Чехов) — «Динамо-Виктор» (Ставрополь) — 29:28 (14:14).