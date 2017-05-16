СКИФ сравнял счёт в серии 1/2 финала ЧР по гандболу с «Университетом-Нева»

СКИФ одержал победу над «Университетом-Нева» со счётом 28:26 во втором матче полуфинальной серии чемпионата России по гандболу, который состоялся в Санкт-Петербурге.

Таким образом, счёт в серии сравнялся — 1-1. В первом матче, который проходил в Краснодаре, победу одержал СКИФ. Третий и решающий матч состоится в Санкт-Петербурге 17 мая. Победитель серии встретится в финале с «Чеховскими медведями».

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Полуфинал

Вторые матчи

«Университет-Нева» (Санкт-Петербург) — СКИФ (Краснодар) — 26:28 (12:16).