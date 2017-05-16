Грищук выиграл у Ифань в пятом туре московского этапа Гран-при ФИДЕ

Российский шахматист Александр Грищук обыграл китаянку Хоу Ифань в пятом туре этапа Гран-при ФИДЕ, который проходит в Москве. Также победы одержали француз Максим Вашье-Лавграв и индиец Пентала Харикришна, которые одолели Салеха Салема из ОАЭ и британца Майкла Адамса.

Остальные участники, включая россиян Петра Свидлера, Яна Непомнящего, Евгения Томашевского и Эрнесто Инаркиева, завершили свои партии вничью. После пяти туров лидируют китаец Дин Лижэнь и азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, у которых в активе по 3,5 очка.

Следующий тур пройдёт 17 мая. Турнир завершится 21 мая.