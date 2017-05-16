Утверждён список женской сборной России по кёрлингу на сезон-2017/18

Исполком Федерации кёрлинга России утвердил состав женской сборной на сезон-2017/18, сообщает официальный сайт организации. Стоит отметить, что чемпионки Европы Людмила Прививкова и Ольга Жаркова попали лишь в резервную команду.
Кёрлинг. Состав женской сборной России на сезон-2017/18:
Анна Сидорова, Маргарита Фомина, Александра Раева, Кира Езех, Алина Ковалёва, Виктория Моисеева, Ульяна Васильев, Юлия Гузиева.
Резервный состав:
Ольга Жаркова, Людмила Прививкова, Галина Арсенькина, Юлия Портунова.