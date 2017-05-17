Антидопинговое агентство Австралии пожаловалось на рекламу с участием Джонсона

Национальное антидопинговое агентство Австралии подало официальную жалобу на онлайн-агентство спортивных ставок Sportsbet, в рекламе которого принял участие экс-рекордсмен мира в беге на 100 метров Бен Джонсон. Американский спринтер, пожизненно отстранённый от любой деятельности, связанной со спортом, произносит в рекламном ролике фразу о том, что новое мобильное приложение «помещает стероиды в андроид».

«Данная реклама говорит о снисходительном отношении к препаратам, улучшающим физические показатели. Это неприемлемо, потому что реклама несёт в себе абсолютно неправильный посыл о том, что допинг в спорте — это нормально. Такая рекламная кампания принижает достижения чистых спортсменов и унижает тех, кто работает в антидопинговой сфере», — говорится в заявлении на официальном сайте организации.