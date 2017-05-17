Мутко: победа «Ростова-Дон» доказывает, что успехи спортсменов РФ не случайны

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поздравил женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» с завоеванием Кубка ЕГФ. В первом матче подопечные Фредерика Бужана обыграли немецкий «Битигхайм» со счётом 28:25, во втором — 25:21.

«Ростовский клуб достойно представил Российскую Федерацию на крупнейшем международном спортивном соревновании, доказав в очередной раз, что успехи российских спортсменов не являются случайностью.

Этот высокий результат достигнут благодаря слаженным действиям игроков, тренерского штаба, руководства клуба и области. Желаю гандбольному клубу «Ростов-Дон» успеха и уверен, что сплочённость команды, мастерство и опыт тренерского штаба позволят в дальнейшем показывать высокий спортивный результат", — говорится в поздравительной телеграмме.