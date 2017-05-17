Исинбаева: лечу на Каннский фестиваль! Уже вечером пройду по красной дорожке

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, избранная членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета, сообщила, что посетит знаменитый Каннский кинофестиваль.

«Сегодня лечу на Каннский фестиваль! Для меня это будет первый опыт. Волнуюсь и вся в предвкушении. Уже вечером пройду по красной дорожке. Пообщаюсь с выдающимися актёрами и актрисами, продюсерами, режиссёрами. Познакомлюсь с их миром. Следите за моими новостями, буду постить максимально много и по возможности выйду в прямой эфир», — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».