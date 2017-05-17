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Шипулин: думаю, будут ещё пики от ВАДА, будут задаваться какие-то вопросы

17 мая 2017, среда. 12:15. Другие

Олимпийский чемпион российский биатлонист Антон Шипулин рассказал, как провёл отпуск, оценил прошедший сезон и выразил надежду на то, что проблем с допуском на Олимпиаду-2018 не возникнет, но при этом предположил, что новые проблемы с ВАДА ещё возможны.

«На пляже за всё время, может, часов пять провёл. В основном тренировался – ходил в походы, катался на велосипеде, занимался плаванием. Всё было согласовано с тренером. Из-за подготовки к Олимпиаде решили в этот раз раньше войти в тренировочный сезон, сможем, думаю, на полмесяца раньше начать разгоняться к сезону. Да и прошлый, и позапрошлый год тоже был подготовкой к Олимпиаде. Мы проделали фундаментальную работу, чтобы в этом году всё подшлифовать – и «выстрелить» в Корее.

Минувший сезон был неплохой. Были и позитивные, и негативные моменты. Но конкуренция растёт, приходится проводить большую работу над ошибками, постоянно находиться в тренировочном процессе. Золото чемпионата мира – это неплохо, но то, что нет личной медали, – не очень хорошо. Но впереди главный старт четырёхлетия, важно, чтобы там был хороший результат.

Психолог в команде? Было несколько не очень хороших опытов. Десять раз ещё подумаем над этим. Но если решим, то вы узнаете. Каких-то проблем нет, но перед Олимпиадой пробуем всё, чтобы какие-то ошибки убрать.

Интерес ВАДА к сборной России? Я думаю, будут ещё пики, будут задаваться какие-то вопросы, но надеюсь, что ситуации, как с легкоатлетами, не получится. Все озабочены этой темой. Мы обсуждали с Виталием Леонтьевичем Мутко – сейчас очень много комиссий создано по решению этой проблемы, идёт постоянный диалог с ВАДА с МОК, чтобы наши спортсмены смогли спокойно соревноваться и ехать на Олимпийские игры», – цитирует Шипулина «Новый день».

Источник: Новый день - новый регион Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Биатлон Антон Шипулин Виталий Мутко ОИ-2018 ВАДА МОК
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