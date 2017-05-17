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Агапитов утверждён в качестве кандидата на пост первого вице-президента IWF

17 мая 2017, среда. 13:48. Другие

Международная федерация тяжёлой атлетики утвердила заявку главы Федерации тяжёлой атлетики России Максима Агапитова в качестве претендента на пост первого вице- президента IWF, сообщает официальный сайт федерации. Также Агапитов примет участие в выборах на должности вице-президента и члена исполнительного комитета IWF.

Вице-президент ФТАР Владимир Салтыков утверждён в качестве кандидата в члены технического комитета IWF. Член исполкома ФТАР Пётр Полетаев является претендентом на вхождение в тренерско-научный комитет.

Выборы состоятся 30 мая в Бангкоке на конгрессе IWF.

Источник: Международная федерация тяжёлой атлетики Сообщить об ошибке
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17 мая 2017, среда
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