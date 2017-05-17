Открыта регистрация на ежегодный турнир по пляжному футболу и волейболу. В 2017 году эти соревнования пройдут уже в одиннадцатый раз.

Чтобы принять участие в турнире, командам необходимо заполнить анкету в разделе «Спорт» на официальном сайте фестиваля «НАШЕСТВИЕ». Заявку можно подать до 30 июня включительно.

Матчи будут проходить 7, 8 и 9 июля. Также в воскресенье, 9 июля, во второй половине дня будут подведены итоги турнира. Награждение победителей пройдёт на «Главной сцене» НАШЕСТВИЯ. Регламент турниров будет опубликован на сайте nashestvie.ru в разделе «Спорт» за 2 недели до фестиваля.